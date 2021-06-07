В России почти 393 тысячи человек сдают ЕГЭ по математике

Из вспомогательных предметов на экзамен можно взять только линейку. Фото: Галина Соловьёва

Сегодня российские выпускники сдают ЕГЭ по математике. В нём принимает участие почти 393 тысячи человек.

Этот экзамен сдаётся по выбору. В предыдущие годы выпускники могли выбрать, какую математику им сдавать: профильную (для тех, кому она нужна для поступления в вуз) или базовую. В этом году для выбора осталась только профильная, так как базовую отменили.

На сдачу ЕГЭ по математике зарегистрировалось почти 393 тысячи человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора. Из них 360 тысяч - выпускники этого года.

Для организации экзамена планируют задействовать 5 109 пунктов его проведения. В Свердловской области утвердили 993 площадки для ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ. В этом году школьникам разрешили не сдавать тест на коронавирус, а маску в аудитории можно снимать.

В Свердловской области на время проведения ЕГЭ "Облкоммунэнерго" работает в режиме повышенной готовности, чтобы обеспечить школы бесперебойным электроснабжением.

Основной период сдачи ЕГЭ проходит с 31 мая по 25 июня. Резервными днями стали 28 и 29 июня, 2 июля. В дополнительный период экзамены пройдут 12, 13 и 14 июля и в резервный день – 17 июля.

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