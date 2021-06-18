В Свердловской области 29 человек получили первые 100 баллов за ЕГЭ

В Свердловской области озвучили результаты ЕГЭ по первым экзаменам: географии, литературе и химии. 29 свердловских школьников стали стобалльниками.
Более половины выпускников, сдававших эти предметы в первый день ЕГЭ, набрали высокие баллы - от 80 и выше. Об этом рассказал департамент информполитики свердловской области.
За время основного периода ЕГЭ из-за нарушений правил сдачи экзамена удалили десять человек. У трёх обнаружили телефоны, остальные использовали шпаргалки. Заново сдать экзамен эти нарушители смогут только в следующем году.
Напомним, в Свердловской области уже прошли экзамены по русскому, математике, обществознанию, физике и истории. Сегодня сдают ЕГЭ по биологии и иностранному языку.
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