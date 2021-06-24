УрФУ отменил второй и третий этап выпускного

Праздник н университетской площади переведут в онлайн-формат. Фото: Алексей Кунилов

Уральский федеральный университет в Екатеринбурге отменили второй и третий этап выпускного. Праздник на университетской площади и вечеринки в "Теле-клубе" не будет.

На основании письма администрации города и рекомендации Роспотребнадзора университет не согласовал праздник. Об этом сообщили в пресс-службе УрФУ.

Третий этап выпускного - вечеринку в "Теле-клубе" - отменили по рекомендациям Роспотребнадзора из-за ухудшающейся ситуации с коронавирусом. Второй этап - праздник на университетской площади - отменили в очном формате на основании письма администрации города. Его перенесут в онлайн-формат.

Первый этап - встреча на факультетах - состоится, но его рекомендовали провести на открытом воздухе с соблюдением всех мер безопасности. Там выпускникам вручат дипломы и подарочные наборы.

Напомним, вчера Евгений Куйвашев разрешил школьникам проводить выпускные в классах, но общегородской выпускной и общешкольные праздники тоже отменены.

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