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24 июня 2021, 12:40

УрФУ отменил второй и третий этап выпускного

  Анна Митчина
Кокшаров и конфети

Праздник н университетской площади переведут в онлайн-формат. Фото: Алексей Кунилов

Уральский федеральный университет в Екатеринбурге отменили второй и третий этап выпускного. Праздник на университетской площади и вечеринки в "Теле-клубе" не будет.

На основании письма администрации города и рекомендации Роспотребнадзора университет не согласовал праздник. Об этом сообщили в пресс-службе УрФУ. 

Третий этап выпускного - вечеринку в "Теле-клубе" - отменили по рекомендациям Роспотребнадзора из-за ухудшающейся ситуации с коронавирусом. Второй этап - праздник на университетской площади - отменили в очном формате на основании письма администрации города. Его перенесут в онлайн-формат.

Первый этап - встреча на факультетах - состоится, но его рекомендовали провести на открытом воздухе с соблюдением всех мер безопасности. Там выпускникам вручат дипломы и подарочные наборы.

Напомним, вчера Евгений Куйвашев разрешил школьникам проводить выпускные в классах, но общегородской выпускной и общешкольные праздники тоже отменены.

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17 июня стартует приёмная кампания в УрФУ.

Свердловские власти отменят Ural Music Night в Екатеринбурге.

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Областная газета Свердловской области

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