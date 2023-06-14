Свердловские старшеклассники оценили свои шансы найти достойную работу в Екатеринбурге

Анкетирование проходило в 14 школах Екатеринбурга в рамках проекта "Тружусь и горжусь". Фото: "4 канал"

В Екатеринбурге подведены итоги анкетирования, которое в мае прошло в школах. Согласно исследованию, 75% старшеклассников уверены, что им удастся получить качественное образование по интересующей специальности, не уезжая из Екатеринбурга, а потом найти здесь интересную работу.

Как сообщает департамент информационной политики Свердловской области, в тестировании участвовали ученики 8–11-х классов. Подростки отвечали на вопросы, связанные с будущей профессией. Больше всего старшеклассники интересовались следующими сферами деятельности:

культура и искусство (актерское мастерство, музыка, фотография),

медицина,

дизайн (мода, интерьер, 3D-моделирование),

IT-технологии,

юриспруденция (следователь, адвокат, судья, нотариус),

педагогика и образование.

Предпочтения зависят от пола участников опроса. Юношей больше привлекает сфера IT, девушки интересуются культурой и искусством, дизайном, юриспруденцией, педагогикой. Медицинские профессии им интересны в равной степени.

Старшеклассники обращают внимание на следующие составляющие: интересную работу, достойную зарплату, карьерную перспективу. Высокие доходы чаще связывают с медициной и IT-сферой. Те, кто рассматривает для себя юриспруденцию в качестве будущей профессии, среди преимуществ называют возможность карьерного роста и поддержку со стороны государства. В семьях 15% участников опроса есть трудовые династии, но только четверть хотели бы их продолжить.

Анкетирование проходило в 14 школах Екатеринбурга в рамках проекта "Тружусь и горжусь". Обучающую акцию для старшеклассников запустила телекомпания "4 канал" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и департамента информационной политики Свердловской области. Сотрудники телекомпании провели в школах уроки и показали учащимся ролики с вдохновляющими историями представителей разных профессий. Такой формат оказался интересен ребятам, многие захотели увидеть аналогичное видео и о других видах деятельности. Из роликов школьники узнали много новой информации о различных специальностях, изменили свое представление о некоторых из них, задумались о получении соответствующего образования. Среди таких профессий — инкассатор и анестезиолог.

Для юношей и девушек наиболее привлекательным героем стал пилот-инструктор гражданской авиации. Эту профессию могли бы рассмотреть для себя 35% старшеклассников. Но приоритет большинство ребят отдали "земным" специальностями.

Половина участников анкетирования отметили, что хотели бы получать информацию о других профессиях из аналогичных роликов.

Ранее "Областная газета" писала, что по инициативе Евгения Куйвашева свердловские колледжи получат средства для подготовки специалистов сферы услуг и педагогов.

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