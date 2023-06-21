В Екатеринбурге Павел Креков наградил победителей и призеров престижных олимпиад по информатике и математике

По словам Павла Крекова, вопрос подготовки высококвалифицированных кадров в регионе является одним из наиболее приоритетных. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

По поручению губернатора Евгения Куйвашева заместитель главы региона Павел Креков наградил юных уральцев — победителей и призеров престижных олимпиад по информатике и математике. Встреча прошла на площадке компании СКБ Контур, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

По словам Павла Крекова, вопрос подготовки высококвалифицированных кадров в регионе является одним из наиболее приоритетных. Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев уделяет этому направлению особое внимание.

"Серьезный вклад в интеллектуальное и творческое развитие школьников вносят и индустриальные партнеры системы образования. Один из них — СКБ Контур. Мы совместно реализуем немало значимых проектов. При знакомстве с направлениями работы компании невольно вспоминаются недавние слова президента о том, что истинное предпринимательство — это в первую очередь созидание", — отметил заместитель губернатора Павел Креков.

В этом году по итогам заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по информатике свердловчане получили семь дипломов, трое стали победителями. По этому показателю Свердловская область вошла в топ-3 регионов наряду с Москвой и Республикой Татарстан. Пятеро уральских школьников стали призерами ВсОШ по математике. Ребята помимо права на зачисление вне конкурса в любой государственный вуз по своему профилю получают премии губернатора Свердловской области в размере 100 и 70 тысяч рублей. С 2022 года по решению Евгения Куйвашева аналогичное вознаграждение выплачивается и их учителям.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Сегодня победители олимпиад получили также денежные премии, учрежденные СКБ Контуром. По словам председателя совета директоров группы компаний СКБ Контур Дмитрия Мраморова, премии за успехи на Всероссийской олимпиаде школьников вручаются уже третий раз. Компания и впредь планирует поддерживать лучших учеников и учителей региона.

"Надеюсь, что многие участники Всероссийской олимпиады придут в Уральский федеральный университет. Призываю всерьез рассматривать его как место последующей учебы. У нас сильные программы, не уступающие программам лучших столичных вузов", — сказал Дмитрий Мраморов.

Он также добавил, что ежегодно в СКБ Контур приходят работать десятки выпускников матмеха, радиофака, а также совместного направления — "Фундаментальная информатика и информационные технологии".

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

"УрФУ входит в десятку лучших вузов России и находится на передовых местах в международных рейтингах. Строятся новые здания, развивается инфраструктура, мы создаем комфортные условия проживания для студентов. В УрФУ сильные программы обучения благодаря тесному сотрудничеству с предприятиями-партнерами — такими, как СКБ Контур", — подчеркнул ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров.

Павел Креков также вручил благодарственные письма учителям, подготовившим талантливых ребят к заключительным этапам ВсОШ по математике и информатике. Так, учитель информатики гимназии № 9, лауреат премии губернатора среди работников системы образования в номинации "Олимпиадный успех" Екатерина Парамонова подготовила двух победителей: восьмиклассника Владислава Жиганова, который прошел в зачет 9-х классов, и учащегося 11 класса Артема Степанова.

В 2022 году губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и генеральный директор СКБ Контур Михаил Сродных договорились о совместной поддержке интеллектуально одаренных школьников региона. В 2023 году руководство СКБ Контур подписало официальное положение о выплате премий.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Ранее "Областная газета" писала, что Евгений Куйвашев поручил региональным министерствам проработать интеграцию искусственного интеллекта во все сферы жизни.

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