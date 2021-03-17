Год борьбы с COVID-19 в Свердловской области: итоги

Вакцинация важную роль в борьбе COVID-19. Фото: Галина Соловьёва.

Ровно год назад стало известно о первом случае заражения коронавирусом на территории Свердловской области. Заболевание выявили у туристки, прибывшей из Италии в Екатеринбург.

О первом ковид-пациенте информировал глава региона Евгений Куйвашев. Тогда же в своём Instagram он сообщил, что с подозрением на COVID-19 на Среднем Урале находится 1,8 тысячи человек.

На следующий день, 18 марта, глава региона подписал указ № 100-УГ "О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)". На сегодняшний день часть ограничений снята, однако есть и те, которые сохраняются. Так, режим самоизоляции для групп риска продлён до 29 марта.

По данным на 17 марта 2021 года, с начала пандемии инфекцию подхватили 80 482 свердловчанина. Из них уже вылечился 73 651. Также за всё время в регионе было зафиксировано 2 567 летальных исходов пациентов с коронавирусом.

Как рассказали "Областной газете" в оперштабе, на амбулаторном лечении сегодня находятся порядка 1 900 пациентов. Лекарственные средства для них закуплены "в соответствии со схемами лечения, утверждёнными Временными методическими рекомендациями Минздрава РФ, из расчёта двухмесячной потребности". Накануне стало известно, что Средний Урал получит ещё 98 миллионов рублей на лекарства для пациентов, лечащихся от COVID-19 на дому.

По количеству заболевших на 100 тысяч жителей регион находится на 71 месте в стране. В УрФО по этому же показателю регион – на пятой позиции, сообщил сегодня областной оперштаб.

Как рассказал глава Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских в ходе сегодняшнего брифинга, важную роль в борьбе COVID-19 сыграла работа по предупреждению завоза инфекции на Средний Урал. Так, специалисты досмотрели почти 2,5 тысячи самолётов, на которых прилетело более 160 тысяч человек. В том числе было осуществлено 92 вывозных рейса. На них в регион прибыло 7 тысяч пассажиров.

Замгубернатора Свердловской области Павел Креков на той же пресс-конференции отметил, что побороть коронавирус поможет массовая вакцинация и ответственное поведение граждан, которым необходимо соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. По его данным, первый компонент вакцины уже получили почти 200 тысяч свердловчан. В свою очередь, количество граждан, поставивших второй компонент, достигнет этого показателя в скором времени. Также свыше 200 тысяч жителей Среднего Урала ждут своей очереди на вакцинацию.

Напомним, 2 марта 2020 года в стране выявили первый случай коронавирусной инфекции у россиянина. Заболевшим оказался гражданин, вернувшийся из Италии.