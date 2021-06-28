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28 июня 2021, 19:12

С 30 июня у всех российских туристов в Греции будут требовать результаты ПЦР-тестов

тест на ковид

Такая мера будет распространяться не только на тех, кто не прошёл вакцинацию, но и на привитых россиян. Фото: Павел Ворожцов.

С 30 июня российские туристы, приезжающие в Грецию, должны будут предъявить на въезде в страну отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на коронавирус. Такая мера будет распространяться не только на тех, кто не прошёл вакцинацию, но и на привитых россиян.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ, опубликованный в правительственном вестнике, кроме предъявления отрицательного результата теста на ковид, россияне должны будут пройти обязательный контроль с помощью ПЦР-теста ещё и на границе Греции. Результата теста нужно будет дожидаться в месте въезда в государство. Если результат будет положительным, турист из России должен будет пройти обязательный карантин.

В Министерстве туризма Греции заявили, что данное решение было принято в связи с распространением в России штамма коронавируса "дельта".

Напомним, 14 мая Греция сняла все ограничения на въезд иностранных туристов. При въезде в страну путешественникам необходимо было лишь подтвердить свой антиковидный статус. Позже примеру Греции и Кипра, куда разрешили въезд без теста на ковид людям, привитым "Спутником V", последовал Египет.

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