Рассказываем, где в Свердловской области можно привиться от коронавируса

Пункты вакцинации работают во многих ТЦ Екатеринбурга. Фото: Галина Соловьёва

Обновлён график работы мобильных пунктов вакцинации от COVID-19 в Свердловской области. До 8 октября включительно можно привиться в торговых центрах и других общественных местах Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Сысерти, Полевского, Среднеуральска.

Опубликованный региональным оперштабом график работы выездных пунктов вакцинации на этой неделе выглядит следующим образом:

Екатеринбург:

ТЦ «ОМЕГА» (пр. Космонавтов, 41) – 2 октября с 10.00 до 14.00; 7 и 8 октября с 14.00 до 18.00;

ТЦ «Белка» (пр. Космонавтов, 86) – 2 октября с 10.00 до 13.00, 8 октября с 16.00 до 19.00;

ТРЦ «Академический» (ул. Краснолесья, 133) – 2 октября с 12.00 до 18.00, с 4 по 8 октября с 12.00 до 18.00;

ТРЦ «Гринвич» (ул. 8 Марта, 46) – 2 октября, с 4 по 8 октября 10.00 до 15.00;

ТЦ «МЕГА» (ул. Металлургов, 87) – со 2 по 8 октября с 15.00 до 20.00 (ежедневно);

ТРЦ «Алатырь» (ул. Малышева, 5) – 7 октября с 15.00 до 20.00;

Аэропорт «Кольцово» (пл. Бахчиванджи, 1, терминал внутренних авиалиний, 1 этаж, здравпункт) – 4 и 6 октября с 13.00 до 19.00;

ТРК «Парк Хаус» (ул. Сулимова, 50) – 8 октября с 14.00 до 19.00;

ТЦ «МАКСИДОМ» (ул. Тверитина, 45) – 6 октября с 16.00 до 19.00;

ТЦ «Дирижабль» (ул. Академика Шварца, 17) – 5 и 7 октября с 16.00 до 19.00;

ТРЦ «Кировский» (пер. Сиреневый бульвар, 2) – 6 октября с 15.30 до 19.30;

СМК «АСТРАМЕД-МС» (ул. 8 Марта, 37) – 7 октября с 16.00 до 19.00;

Сысерть:

ТЦ «Бажов» (ул. Коммуны, 37) – 2-3 октября с 10.00 до 16.00;

Нижний Тагил:

ТРЦ «DEPO» (Свердловское шоссе, 31Б) – 2-3 октября с 10.00 до 20.00, 4-8 октября (ежедневно) с 16.00 до 20.00;

Полевской:

ТЦ «Палермо» (мкрн. Зеленый Бор-1, 4а) – 2 октября с 10.00 до 16.00;

Среднеуральск:

ДК «Энергетик» (ул. Набережная, 8А) – 3 октября с 13.00 до 16.00;

В Свердловской области к концу сентября против коронавируса уже привились первым компонентом 1 191 326 человек, вторым - 1 124 251 житель.

Напомним, накануне главный санврач Свердловской области Дмитрий Козловский подписал постановление о проведении обязательной вакцинации среди свердловчан старше 18 лет, оказывающие услуги населению. По словам замгубернатора Павла Крекова, отвечать за работников будут руководители компаний или подразделений.

Если в течение месяца, с 1 ноября по 1 декабря, сотрудник не поставит компонент вакцины, то руководитель должен будет либо отстранить сотрудника от работы, либо перевести его на дистант.

Чтобы обезопасить население региона от заражения, губернатор Евгений Куйвашев поручил создать зоны, где могут находиться люди привитые от коронавируса, либо переболевшие. Зоны безопасности будут действовать в кафе, театрах, музеях, выставочных комплексах, базах отдыха, санаториях, фитнес-залах, бассейнах.

Накануне в России был установлен абсолютный антирекорд по смертности от COVID-19. Количество жертв коронавирусной инфекции в стране увеличилось за сутки на 887. Опасная болезнь унесла жизни уже 208 142 россиян.

Вчера в Свердловской области обновился суточный максимум по числу заболевших. За минувшие 24 часа на Среднем Урале подтвердили 533 новых пациента с диагнозом "коронавирус". На этой неделе два раза сподряд устанавливались антирекорды по смертности от COVID-19. 29 сентября был зафиксирован 41 летальный исход, а 30 сентября - 43.