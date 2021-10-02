В Свердловской области за сутки COVID-19 подтвердили у рекордного числа жителей

Сейчас коронавирусом не редко болеют дети. Фото: Галина Соловьёва

Региональный оперштаб обновил данные по коронавирусу. В Свердловской области за 24 часа выявили 539 заболевших COVID-19. Это новый антирекорд по суточной заболеваемости в регионе

Всего с начала пандемии в регионе - 140 001 случай заражения. За сутки из больниц Свердловской области выписалось 485 человек. Общее число выздоровевших достигло 128 982, сообщает региональный оперштаб. За сутки зарегистрировали 42 случая смерти из-за коронавируса. Всего жертвами COVID-19 стали 6 372 человека.

Диагноз лабораторно подтверждён у жителей Екатеринбурга (+128), Алапаевска, Арамильского, Артёмовского, Артинского, Асбестовского, Ачитского, Белоярского городских округов, Берёзовского, Бисерти, Богдановича, Верх-Нейвинского городского округа, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Верхней Синячихи, Верхней Туры, Волчанска, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ивделя, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Карпинска, Качканара, Кировграда, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, посёлка Малышево, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Нижнесергинского района, Нижнетуринского городского округа, Первоуральска, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, Рефтинского городского округа, Североуральска, Серова, Слободо-Туринского района, Сосьвы, Среднеуральска, Сухого Лога, Сысертского, Тавдинского, Талицкого, Туринского и Шалинского городских округов, посёлка Уральский.

Днём ранее в регионе выявили 533 заболевшего коронавирусом, что тоже было новым суточным максимумом с начала пандемии.

Напомним, ознакомиться с графиком работы мобильных пунктов вакцинации до 8 октября можно здесь.

Накануне главный санврач Свердловской области Дмитрий Козловский подписал постановление о проведении обязательной вакцинации среди свердловчан старше 18 лет, оказывающие услуги населению. По словам замгубернатора Павла Крекова, отвечать за работников будут руководители компаний или подразделений.

Если в течение месяца, с 1 ноября по 1 декабря, сотрудник не поставит компонент вакцины, то руководитель должен будет либо отстранить сотрудника от работы, либо перевести его на дистант.

Чтобы обезопасить население региона от заражения, губернатор Евгений Куйвашев поручил создать зоны, где могут находиться люди привитые от коронавируса, либо переболевшие. Зоны безопасности будут действовать в кафе, театрах, музеях, выставочных комплексах, базах отдыха, санаториях, фитнес-залах, бассейнах.