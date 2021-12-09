Прибывших на Средний Урал из стран с "омикроном" ждёт карантин в обсерваторе

Приезжающие должны пройти двухнедельную изоляцию и ежедневно сдавать ПЦР-тесты на предмет наличия либо отсутствия заболевания. Фото: Галина Соловьёва.

Власти Свердловской области готовы к появлению нового штамма коронавируса в регионе. Всех прибывших из стран с "омикроном" будут помещать в обсерватор.

Об этом в ходе сегодняшнего брифинга заявил замглавы Среднего Урала Павел Креков. Он отметил, что пока на территории области нового штамма нет. При этом есть угроза его появления.

"Мы теоретически готовы к его появлению. У нас открыт обсерватор для помещения в карантин не больных, а тех, кто возвращается из стран (где нашли "омикрон" - прим. "ОГ"). Приезжающие должны пройти двухнедельную изоляцию и ежедневно сдавать ПЦР-тесты на предмет наличия либо отсутствия заболевания", - заявил заместитель губернатора.

Он также заверил, что если появятся больные, то их госпитализируют. "Но мы будем надеяться, что предпринятые меры минимизируют возникновение угрозы. Хотя они безусловно существуют на территории всей Российской Федерации. Наш регион не исключение", - подытожил Павел Креков.

Добавим, с начала декабря Россия ввела 14-дневный карантин для граждан, возвращающихся из ЮАР. Через несколько дней девять россиян, прибывших из данной республики, сдали положительный ПЦР-тест. У двух из них подтвердилось заболевание омикрон-штаммом коронавируса. Накануне был опубликован первый снимок "омикрона".

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