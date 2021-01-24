C Youtube-канала Всеволода Могучева удалили проповеди экс-схимонаха Сергия

Ролики были размещены на канале Всеволода Могучева - помощника опального священника. Фото: Павел Ворожцов

С Youtube удалили проповеди отлучённого от церкви бывшего схимонаха Сергия. Ролики были размещены на канале Всеволода Могучева - помощника опального священника.

По данным видеохостинга, сейчас YouTube-канал блогера Всеволода Могучева, на котором публиковались обращения бывшего священника, очищены от записей.

Фото: скриншот Youtube

Напомним, 30 декабря помощник отца Сергия был арестован на пять суток за правонарушение, предусмотренное ст. 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции в связи с исполнением обязанностей по охране общественного порядка"). 31 декабря по требованию прокуратуры срок ареста был увеличен с 5 суток до 15.

Позднее Октябрьский районный суд Екатеринбурга рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении блогера по ст. 20.3.1 КоАП РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства"). За возбуждение вражды и ненависти его арестовали на 15 суток.

Защита Всеволода Могучева подала на это решение апелляционную жалобу. 12 января стало известно, что Свердловский областной суд оставил сторонника бывшего схиигумена Сергия под арестом.

Самого бывшего духовника Среднеуральского женского монастыря, отлучённого от церкви отца Сергия (Николая Романова) задержали в ночь на 29 декабря. Его обвиняют по трём статьям УК РФ.

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