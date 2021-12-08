Дмитрий Чернышенко и Евгений Куйвашев обсудили подготовку Екатеринбурга к Универсиаде

Дмитрий Чернышенко и Евгений Куйвашев встречались в Екатеринбурге этой весной для обсуждения подготовки к Универсиаде. Фото: Павел Ворожцов

Заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко провёл заседание организационного комитета по подготовке и проведению XXXII Всемирной летней универсиады 2023 года в Екатеринбурге. В нём принял участие глава Свердловской области Евгений Куйвашев.

На совещании также присутствовали Министр спорта России Олег Матыцин, представители Администрации Президента, генеральный директор автономной некоммерческой организации "Универсиада-2023" Александр Чернов и члены оргкомитета, сообщает пресс-служба Правительства РФ.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко напомнил про ряд замечаний и отклонений в сроках сдачи объектов Универсиады, которые были выявлены в ходе рабочей поездки помощника Президента РФ Игоря Левитина в Екатеринбург.

"Все необходимые ресурсы у региона есть, мы рассчитываем, что отставания в графике строительства объектов будут оперативно устранены", - сказал Дмитрий Чернышенко.

Глава Свердловской области пообещал завершить строительство и реконструкцию объектов в установленные сроки. Он отметил, что в регионе возводится Деревня Универсиады и строится девять новых спортивных объектов. Также решается вопрос с размещением билетных центров.

"По итогам инспекционных визитов определён ряд замечаний и предложений – все они взяты в работу, усилен мониторинг строительных и финансовых вопросов. Подтверждаю, что все объекты будут сданы вовремя", – заверил Евгений Куйвашев.

Пресс-секретарь губернатора рассказала корреспонденту "Областной газеты", что глава региона принял участие в заседании по видеосвязи.

Министр Олег Матыцин отметил, что Минспорта и правительство Свердловской области проводят регулярную работу по многим направлениям. "Совместная работа всех организаторов позитивно оценивается представителями Международной федерации университетского спорта. Подготовлены и утверждены ключевые программы и концепции, на основании которых готовится инфраструктура объектов и города", - пояснил Олег Матыцин.

Он добавил, что особое внимание уделяется плану противоэпидемиологических мероприятий. Важно, чтобы все иностранные спортсмены и болельщики могли беспрепятственно попасть на территорию России.

Генеральный директор АНО "Универсиада-2023" Александр Чернов рассказал о том, как проходит привлечение и обучение волонтёров.

"На заседании оргкомитета утверждена программа подготовки и обучения волонтёров. Мы привлекаем не только местных волонтёров, но также ожидаем порядка 3800 иногородних и 200 иностранных добровольцев. Уже открыта регистрация для участия в волонтёрской программе. Подача заявок возможна до января 2023 года", - сообщил Александр Чернов.

Он отметил, что после сбора заявок начнётся тестирования и собеседования кандидатов. Набор волонтёров будет осуществляться по 35 направлениям. Ранее "Областная газета" рассказывала, какие требования предъявлены к добровольцам.

Напомним, Универсиада в 2023 году пройдёт в Екатеринбурге. Медали будут разыгрывать с 8 по 19 августа. Церемонии открытия и закрытия Игр состоятся на стадионе "Екатеринбург Арена". В Историческом сквере организуют Парк Универсиады, где будет проводиться культурная программа соревнований.

На ремонт фасадов зданий для проведения игр выделят почти 460 миллионов. В список тренировочных площадок для спортсменов вошли 17 объектов. За всеми новостями "Универсиады" в Екатеринбург можно следить в этом сюжете.