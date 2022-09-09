В "Урал" перешел сербский нападающий "Олимпиакоса" Лазар Ранджелович

Фото: Пресс-служба "Урала"

Футбольный клуб "Урал" совершил еще один трансфер. В Екатеринбург перебрался 25-летний сербский нападающий греческого "Олимпиакоса" Лазар Ранджелович.

Лазар начинал карьеру на родине, играл в сербских "Радничках" и путешествовал по арендам в другие команды чемпионата Сербии. В 2018 году Ранджелович перебрался в греческий "Олимпиакос", в составе которого провел два сезона и дебютировал в Лиге чемпионов. Интересно, что в 2021 году "Олимпиакос" выбил из квалификационного раунда Лиги чемпионов "Краснодар", и Лазар отметился дублем в первом матче команд. Прошлый сезон Лазар провел в аренде в испанском "Леганесе", сыграл 16 матчей и забил 4 мяча.

В 2020 году Лазар дебютировал за сборную Сербии, причем сделал он это в рамках Лиги Наций в матче против сборной России.

Напомним, что ранее "Урал" подписал контракт с нападающим из Нидерландов Райем Влутом. Также стало известно о том, что в Екатеринбург вернулся защитник и экс-капитан команды Денис Кулаков, который уже приступил к тренировкам с екатеринбургской командой. Еще состав екатеринбургской команды пополнил экс-полузащитник "Спартака" Остон Урунов, позже клуб объявил о переходах белорусского защитника Егора Филипенко, Ибраимы Сиссе и Сильвие Бегича.