Темы дня

Культура / Музыка
8 июня 2021, 19:31

Организаторы Ural Music Night презентовали новые площадки для любителей электроники

Ural Music Night

Любителей электроники ждут на девяти площадках. Фото: Владимир Мартьянов.

Организаторы Ural Music Night презентовали семь новых площадок фестиваля. На всех сценах будет представлена электронная музыка.

Вечер альтернативной электроники от уфимского лейбла «Shymtau» и его друзей пройдёт во дворе ГЦСИ. В списке музыкантов, которые выступят на этой площадке, значатся: Somerset, AIIID, Терпение и Vanya Limb, сообщают организаторы.

Для гостей Дома Маклецкого выступят MRS MAJOR TOM, «Магазин человеческих тканей» и inownlove. Во дворе Дома Метенкова можно будет послушать Dj Fantastic Fresh, Dj ElectroGorilla, Dj Ural_massif и Dj Dёnis.

Вместо традиционного хорового пения и а капелла электронную музыку представит площадка The Roof в Музее истории Екатеринбурга. В том числе на эту сцену выйдут Delta Omega, Micronoise Paranoic Sound & Afina Nimfetova, Marine Manasian.

В Maccheroni Ciao восемь представителей «Русской кибернетики» – Виталий Willy Commy, Дмитрий Sonik-D, DJ-дуэт Mackeeperz, Андрей Karaka, Сергей Leman, Сергей Лозовой (DJ SL) и Евгений Свалов / 4Mal – расскажут об актуальном звучании российской клубной сцены в 60-минутных DJ-сетах. В камерном зале ресторана «ЧаЩа» перед посетителями предстанет челябинский проект KOSMO PEOPLE. В гастробаре MOMO будут Zarine, Djinn City и DJ Кристина Дворная. 

Помимо этих площадок электронная музыка зазвучит ещё на двух сценах. Они расположатся на стадионе «Екатеринбург Арена». Подробнее об этом тут.

Напомним, Ural Music Night – 2021 пройдёт в Екатеринбурге 25 июня. Встречать рассвет у Театра драмы гости фестиваля будут вместе с Леонидом Агутиным. На разных других площадках выступят Slava Marlow и Игорь БутманКлава Кока и Татьяна Овсиенко, а также "Запрещённые барабанщики".

Читайте также:

Сразу три площадки Ural Music Night развернут в ДК Железнодорожников.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
08.06.2021, 19:31 / Культура
Организаторы Ural Music Night презентовали новые площадки для любителей электроники
08.06.2021, 19:01 / Общество
Из Екатеринбурга в Магнитогорск начали летать субсидированные рейсы
08.06.2021, 18:17 / Спорт
Защитник «Урала» Стефан Страндберг покидает команду
08.06.2021, 18:01 / Общество
В Екатеринбурге гостей ИННОПРОМа-2021 накормят блюдами из шишек и полевых трав
08.06.2021, 17:42 / Спорт
Чемпионат мира по волейболу – 2022 точно пройдёт в России