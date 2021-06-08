Организаторы Ural Music Night презентовали новые площадки для любителей электроники

Любителей электроники ждут на девяти площадках. Фото: Владимир Мартьянов.

Организаторы Ural Music Night презентовали семь новых площадок фестиваля. На всех сценах будет представлена электронная музыка.

Вечер альтернативной электроники от уфимского лейбла «Shymtau» и его друзей пройдёт во дворе ГЦСИ. В списке музыкантов, которые выступят на этой площадке, значатся: Somerset, AIIID, Терпение и Vanya Limb, сообщают организаторы.

Для гостей Дома Маклецкого выступят MRS MAJOR TOM, «Магазин человеческих тканей» и inownlove. Во дворе Дома Метенкова можно будет послушать Dj Fantastic Fresh, Dj ElectroGorilla, Dj Ural_massif и Dj Dёnis.

Вместо традиционного хорового пения и а капелла электронную музыку представит площадка The Roof в Музее истории Екатеринбурга. В том числе на эту сцену выйдут Delta Omega, Micronoise Paranoic Sound & Afina Nimfetova, Marine Manasian.

В Maccheroni Ciao восемь представителей «Русской кибернетики» – Виталий Willy Commy, Дмитрий Sonik-D, DJ-дуэт Mackeeperz, Андрей Karaka, Сергей Leman, Сергей Лозовой (DJ SL) и Евгений Свалов / 4Mal – расскажут об актуальном звучании российской клубной сцены в 60-минутных DJ-сетах. В камерном зале ресторана «ЧаЩа» перед посетителями предстанет челябинский проект KOSMO PEOPLE. В гастробаре MOMO будут Zarine, Djinn City и DJ Кристина Дворная.

Помимо этих площадок электронная музыка зазвучит ещё на двух сценах. Они расположатся на стадионе «Екатеринбург Арена». Подробнее об этом тут.

Напомним, Ural Music Night – 2021 пройдёт в Екатеринбурге 25 июня. Встречать рассвет у Театра драмы гости фестиваля будут вместе с Леонидом Агутиным. На разных других площадках выступят Slava Marlow и Игорь Бутман, Клава Кока и Татьяна Овсиенко, а также "Запрещённые барабанщики".

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