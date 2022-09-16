Банк России снизил ключевую ставку до 7,5%

Следующее заседание совета директоров ЦБ РФ пройдет 28 октября. Фото: Алексей Кунилов

Очередное совещание совета директоров Центробанка РФ состоялось в пятницу, 16 сентября. Принято решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов — с 8% до 7,5%.

По прогнозу регулятора, годовая инфляция в 2022 году составит 11–13%, в 2023 году снизится до 5–7%, а в 2024 году вернется к 4%.

"Текущие темпы прироста потребительских цен остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции. В августе годовая инфляция снизилась до 14,3% (после 15,1% в июле) и, по оценкам на 9 сентября, уменьшилась до 14,1%", — сообщается на сайте Банка России.

На снижение общего показателя инфляции повлияли корректировка цен на товары и услуги после резкого скачка в марте, а также расширение предложения на отдельных товарных рынках в условиях сохраняющихся ограничений на экспорт.

Следующее заседание совета директоров ЦБ РФ пройдет 28 октября.

Напомним, решение о повышении ключевой ставки до 20% было принято 28 февраля. Такая мера была предпринята с целью обеспечения увеличения депозитных ставок до уровней, необходимых, чтобы компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски. 18 марта ставка была сохранена. 8 апреля на внеочередном заседании ключевую ставку понизили до 17%, 29 апреля — до 14%, 26 мая — до 11%, 10 июня — до 9,5%, а 22 июля — до 8%.