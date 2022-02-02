Сенаторы предложили отзывать гражданство и депортировать за оборот суррогатного алкоголя

В этом и прошлом годах было зафиксировано сразу несколько случаев массового отравления поддельным алкоголем, в том числе в УрФО. Фото: Алексей Кунилов

Соответствующие поправки внесут ко второму чтению законопроекта "О гражданстве РФ", внесённом президентом в Госдуму. Сенаторы ждут положительного отзыва на предложение от МВД.

Известно, что сейчас 75 % граждан, фальсифицирующих алкоголь, составляют иностранцы из стран ближнего зарубежья. Сенаторы собираются предложить Госдуме расширить перечень преступлений, за совершение которых лишают российского гражданства.

"Мы хотим от имени Совета Федерации внести предложение в президентский законопроект "О гражданстве Российской Федерации". Мы хотим добавить незаконное производство и оборот алкогольной продукции, которые приводят к летальным последствиям, тяжёлым последствиям для здоровья граждан или для бюджетно-финансовой системы страны. К таким гражданам также надо принимать меры по депортации, это мы тоже предлагаем", — рассказал первый зампред комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин.

Напомним, что проектом закона, который президент внёс в Госдуму, расширяется перечень преступлений, за которые отзывают гражданство у лиц, ранее принятых в него. В списке — преступления террористической направленности, преступления против государства, в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ.

В прошлом году было зафиксировано сразу несколько случаев массового отравления поддельным алкоголем. В октябре 2021 года стало известно о гибели 25 свердловчан, отравившихся контрафактным алкоголем. В Оренбургской области от отравления метанолом скончались 30 человек. В Курганской области по той же причине погибли три человека, ещё три – пострадали. В Тюменской области и Ханты-Мансийском автономном округе 8 и 9 января скончались суммарно 17 человек.

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