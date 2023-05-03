Мусульмане Екатеринбурга передали погорельцам Сосьвы вещи и фрукты

Сотрудники ЛИУ-23 получили матрасы, комплекты постельного белья, одеяла и подушки. Фото: Ильдар Загидуллин

Сегодня две грузовые машины с гуманитарной помощью в сопровождении председателя Духовного управления мусульман Свердловской области (Центральный муфтият) Абдуль-Куддуса Ашарина благополучно добрались до Сосьвы.

"Нас радушно приняли, с большой благодарностью. Пяти сотрудникам лечебно-исправительного учреждения № 23, у которых сгорели дома, мы сразу передали комплекты постельного белья, матрасы, одеяла, подушки и пледы. Часть выгрузили в Доме культуры в центре приема гуманитарной помощи. Фрукты завтра будут распределены между семьями погорельцев с детьми, а также по школам и садикам Сосьвы", — рассказал Абдуль-Куддус Ашарин.

Фото: Ильдар Загидуллин

По его словам, люди начали отходить от шока, настрой меняется на более позитивный. Пожарные находятся в боевой готовности. Администрация поселка работает круглосуточно.

"Многие организации продолжают везти гуманитарную помощь, продукты. Всем миром поможем. Главное, людям восстановить кров", — поделился Абдуль-Куддус Ашарин.

Фото: Ильдар Загидуллин

Напомним, ранее "Областная газета" писала, что мусульмане Екатеринбурга отправили две машины гуманитарной помощи погорельцам Сосьвы.

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