Росавиация закрыла воздушное пространство России для Великобритании

Теперь российское небо закрыто для британских самолётов. Фото: Алексей Кунилов

Россия ввела ответные меры на санкции Великобритании в отношении "Аэрофлота". Росавиация закрыла воздушное пространство для британских самолётов.

Информация об этом содержится в письме, опубликованном на сайте Росавиации.

"25 февраля 2022 года с 11:00 по московскому времени введено ограничение на использование воздушного пространства Российской Федерации для полетов воздушных судов, принадлежащих, взятых в аренду или находящихся в эксплуатации у лица, связанного с Великобританией или зарегистрированного в Великобритании, в пункты на территории Российской Федерации, включая транзитные полеты через воздушное пространство Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Уточняется, что мера вводится в качестве ответного шага на решение Великобритании ввести ограничения на выполнение регулярных полетов воздушных судов в адрес России.

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин выступил с новым видеообращением к гражданам в связи с ситуацией на Украине. Глава государства заявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. Украина ввела военное положение на всей своей территории, а затем разорвала дипотношения с Россией.

В свою очередь США ввели санкции против российских банков и ограничили экспорт. Уралвагонзавод попал под санкции со стороны Великобритании.

В связи с осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине Росавиация приостановила работу воздушных гаваней в 12 городах России. Из аэропорта Кольцово не состоялись вылеты в Сочи и Краснодар.