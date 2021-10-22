Средняя зарплата свердловчан в августе составила 45,8 тысячи рублей

Самые низкие зарплаты в этот раз оказались у работающих в сфере образования - 24 460 рублей в среднем. Фото: Владимир Мартьянов

Свердловскстат обнародовал свежие данные о размере среднемесячной зарплаты в Свердловской области. В августе средние зарплаты свердловчан были ниже, чем в июле, - 45 779 рублей. При этом по сравнению с тем же месяцем прошлого года средний заработок вырос на 7,4%.

Для сравнения, в июле 2021 года средняя зарплата в Свердловской области составила почти 46 690 рублей.

За последний летний месяц больше всех снова получили финансисты и страховщики (в среднем более 83 тысяч рублей), учёные-исследователи и разработчики (73 тысячи), специалисты в сферах информации и связи (68,4 тысячи). Другие рабочие в Свердловской области заработали в среднем менее 60 тысяч рублей.

Самые низкие зарплаты в этот раз оказались у работающих в сфере образования - 24 460 рублей в среднем. Это на 7,4% меньше, чем в прошлом году. Напомним, что в августе у большинства педагогов обычно продолжается летний отпуск.

Низкими остаются зарплаты у работников гостиниц и предприятий общепита (27,2 тысячи). При этом за последний год их заработок вырос на 11,5%, следует из данных Свердловскстата.

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