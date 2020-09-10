Немецкие СМИ сообщили о том, что Алексей Навальный полностью пришёл в себя

В берлинской клинике Charite усилили охрану после того, как Алексей Навальный пришёл в себя. Фото: скриншот видео с YouTube-канала Алексея Навального.

Глава Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный пришёл в себя и уже может разговаривать. В связи с этим в берлинской клинике Charite усилили охрану.

По информации немецкого журнала Der Spiegel, усиление охраны в больнице связано с повышением потенциальной угрозы жизни Алексея Навального из-за увеличенного числа посетителей, с которыми может встретиться пациент. Отмечается, что полиция Берлина не может комментировать меры охраны и разглашать данные о состоянии пациентов без их согласия.

Как сообщает ТАСС, на входе в больницу Charite стоят только два охранника, ситуация рядом с клиникой спокойная.

Напомним, 20 августа Алексею Навальному стало плохо на борту самолёта Томск - Москва. Его госпитализировали в омскую больницу скорой медицинской помощи (БСМП-1). Пресс-секретарь фонда Кира Ярмыш сообщала об отравлении, а также о том, что Алексей Навальный пребывает в состоянии комы.

22 августа было принято решение о транспортировке пациента в берлинскую клинику Charite, а 24 августа немецкие специалисты подтвердили наличие следов интоксикации в организме Алексея Навального. До этого пресс-служба минздрава Омской области сообщала, что в организме Алексея Навального не было найдено никаких ядов - только кофе и алкоголь.

В опубликованном 26 августа открытом письме омских врачей говорится, что сотрудники омской больницы сделали всё возможное для лечения пациента. По словам сотрудников медучреждения, врачи боролись за жизнь Алексея Навального 44 часа.

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что расследование ситуации с Алексеем Навальным может быть начато только после того, как будет установлен факт отравления. 27 августа транспортная полиция приступила к проверке по факту госпитализации главы ФБК.

В начале сентября сообщалось, что специалисты обнаружили в организме главы ФБК следы химического нервно-паралитического вещества группы "Новичок".