Свердловские власти предупредили о возможном закрытии ТЦ. Фото: Галина Соловьёва.

Власти Свердловской области не исключают возможности закрытия торговых центров. Под ограничения могут попасть ТЦ, игнорирующие рекомендации санврачей.

Об этом в ходе сегодняшнего брифинга сообщил замгубернатора Свердловской области Павел Креков. Он отметил, что выполнение рекомендаций проверяются достаточно серьёзно и жёстко. Особенно в выходные дни.

"В следующие выходные мы также будем смотреть, как торговые центры и транспортные компании соблюдают требования. Если они не соблюдаются, значит, мы будем закрывать эти торговые центры и соответствующим образом поступать по отношению к транспортным компаниям либо к другим местам, которые не выполняют предписания санитарной медицины", – заявил замгубернатора.

Торговым центрам было разрешено открыться 1 августа. Данное послабление было связано с тем, что число выздоровевших от COVID-19 превышало число новых заражённых.

Он также напомнил о том, что работники с признаками ОРВИ не должны допускаться к работе. Накануне глава региона Евгений Куйвашев подписал указ о продлении ограничительных мер в регионе до 26 октября. В документе были прописаны требования по профилактике распространения коронавируса на рабочих местах.

Ранее "Областная газета" сообщала, что по поручению губернатора в ТЦ и транспорте Екатеринбурга проходят проверки масочного режима. Также издание сообщало о нарушении санитарных правил на автотранспортном предприятии Екатеринбурга ООО "Декар-Бас". Его работа была приостановлена до решения суда. Однако, несмотря на запрет Роспотребнадзора, перевозчик выпустил автобусы.

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