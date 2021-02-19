«Пятилетка развития» скорректирована, доклад Татьяны Мерзляковой, производители поднимают цены и «Атлант» открыл двери: самое интересное в номере «Облгазеты» за 19 февраля

Добрый утро! Знакомим вас с новым номером «Областной газеты».

Менее чем за год до истечения срока действия ключевой региональной программы «Пятилетка развития Свердловской области», которая реализуется с 2017 года, губернатор Евгений Куйвашев скорректировал ряд её финальных показателей. «Облгазета» рассказывает, что нового появилось в документе.

На днях крупные мясопереработчики страны направили в федеральные торговые сети предупреждения о повышении цен. Колбасы, сосиски, мясные деликатесы, по их прикидкам, должны подорожать минимум на 10–15 процентов. В Министерстве сельского хозяйства считают, что оснований для роста цен нет, разве что в пределах инфляции. Но цены уже растут намного большими темпами, чем официальная инфляция.

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова представила 235-страничный доклад о своей деятельности в 2020 году. «Облгазета» выбрала самые острые проблемы, поднятые в документе.

Также представляем новый выпуск проекта «Здесь жил Ельцин». Рассказываем о первой отдельной квартире Бориса Ельцина и его семьи на улице Грибоедова, 14.

В Качканаре ввели в эксплуатацию Дворец единоборств «Атлант». На торжественной церемонии открытия побывали и корреспонденты «Облгазеты».

Не стало Андрея Мягкова. Актёр умер вчера на 83-м году жизни от острой сердечной недостаточности. Он ушёл из профессии больше десяти лет назад, но то, что он успел сделать, позволило ему занять заслуженное место среди культовых фигур, олицетворяющих советский кинематограф.