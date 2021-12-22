В Екатеринбурге зажгли огни на главной ёлке

55-метровую ёлку украшают 5 тысяч светодиодных фонариков. Фото: Оксана Жилина

В самую длинную ночь года - с 21 на 22 декабря в Екатеринбурге включили праздничную иллюминацию на главной ёлке. До Нового года осталось меньше 10 дней, а до открытия ледового городка на площади 1905 года осталась ровно неделя.

В этом году в центре города снова появятся горки (в этот раз в виде печки Емели и ветряной мельницы), ярмарочные ряды, фотозоны, сцена для выступлений, а также 33 ледовые скульптуры. Темой праздника станут русские сказки: на площади строят домик курочки Рябы с золотым яйцом, замок "Остров Буян" высотой 2,5 метра с пятью башнями. Уже готовы арки ледового лабиринта, он ведёт к мосту, по которому поедет Дед Мороз на тройке. Городком снова занимается подрядчик - компания "Айс-проект 2000". Он будет самым дорогим в Свердловской области - власти потратят на него 24,3 млн рублей.

Дата открытия ледового городка в Екатеринбурге - 29 декабря. Он проработает до 23 января. Открыть его планируют с салютом и концертными номерами.

Напомним, что ледовый городок 2020/2021 в Екатеринбурге (за всё время его работы) посетили 30 тысяч человек, что в 20 раз меньше, по сравнению с предыдущим разом. Уменьшение посетителей предположительно было связано с тем, что в городке не было горок и развлекательной программы. Кроме того, свои коррективы внесла погода. Всё время было морозно.

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