В Екатеринбурге на дистант из-за коронавируса перевели 136 классов

Введённые в школах правила безопасности не помогают. Фото: Галина Соловьёва

В Екатеринбурге из-за коронавируса перевели на дистанционное обучение 136 классов. Ещё 5 отправили на дистант из-за ОРВИ.

Всего на дистанте сейчас находится 141 класс. Об том корреспонденту "Областной газеты" рассказали в департаменте образования Екатеринбурга. Также из-за вирусных инфекций на домашнее обучение перевели 97 групп детских садов: 56 из-за COVID-19 и 41 из-за ОРВИ.

Напомним, 22 сентября на дистанте в Екатеринбурге обучалось 111 классов. Несмотря на это, министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что локдауна в системе образования не будет. Массово закрывать школы из-за роста числа заболевших коронавирусом не планируется.

Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области пошла на спад. За минувшую неделю ОРВИ подхватил 43 871 свердловчанин. Это на 5,9% ниже уровня прошлой недели, однако по-прежнему выше эпидпорога - на 70,7%.

Заболеваемость коронавирусом в регионе растёт. Сегодня был выявлен 531 случай, в то время как суточный максимум в регионе составляет 539 заболевших. За сутки скончалось 46 человек. В России впервые с начала пандемии за один день скончалось 929 человек.

Напомним, 1 октября главный санврач Свердловской области Дмитрий Козловских подписал постановление о проведении обязательной вакцинации среди свердловчан старше 18 лет, оказывающих услуги населению. По словам замгубернатора Павла Крекова, отвечать за работников будут руководители компаний или подразделений.

Чтобы обезопасить население региона от заражения, губернатор Евгений Куйвашев поручил создать зоны, где могут находиться люди привитые от коронавируса, либо переболевшие. Зоны безопасности будут действовать в кафе, театрах, музеях, выставочных комплексах, базах отдыха, санаториях, фитнес-залах, бассейнах.