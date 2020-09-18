Анонсы культурных мероприятий в Екатеринбурге на 18-20 сентября. Фото: коллаж «Облгазеты».

После долгого культурного затишья, причиной которого стала пандемия коронавируса, Екатеринбург начинает оживать. Уже сегодня в уральской столице отгремят два масштабных мероприятия – Ural Music Night и 90-летие зоопарка. Рассказываем о сегодняшних событиях и публикуем анонсы на ближайшие два дня.

18 сентября Екатеринбургский зоопарк отмечает юбилей. В этот день посетителей ждёт большая праздничная программа, а животных – подарки. Рассказываем и показываем, как проходит юбилей в зверинце.

Этим вечером в уральской столице в шестой раз пройдёт Ural Music Night. Екатеринбург вновь станет большой сценой, где выступят более тысячи музыкантов. Ранее «Областная газета» подробно рассказывала о площадках и хедлайнерах мероприятия в этом году.

Если вы уже определились с тем, как провести эту пятницу, но ещё не придумали, куда сходить в выходные – предлагаем ознакомиться с нашей афишей:

♦ ТЕАТРЫ

19 сентября в 19:00 в Камерном театре (ул. Пролетарская, 18) можно посмотреть премьерный спектакль Региональной молодёжной Лаборатории театра и фольклора «Русалка»;

в 19:00 в Камерном театре (ул. Пролетарская, 18) можно посмотреть премьерный спектакль Региональной молодёжной Лаборатории театра и фольклора «Русалка»; 19 сентября в 11:00 в Екатеринбургском театре юного зрителя состоится премьера спектакля «Золотой ключик» по мотивам сказки Алексея Толстого. 20 сентября в то же время можно посмотреть «Золушку»;

в 11:00 в Екатеринбургском театре юного зрителя состоится премьера спектакля «Золотой ключик» по мотивам сказки Алексея Толстого. в то же время можно посмотреть «Золушку»; в Свердловской государственной академической филармонии пройдут первые после перерыва выступления. Так, 19 сентября Владимир Спиваков и камерный оркестр «Виртуозы Москвы» дадут два концерта – в 17:00 и 20:00. 20 сентября в 19:00 Уральский филармонический оркестр представит программу «Венгерская рапсодия»;

Владимир Спиваков и камерный оркестр «Виртуозы Москвы» дадут два концерта – в 17:00 и 20:00. в 19:00 Уральский филармонический оркестр представит программу «Венгерская рапсодия»; в Свердловском театре музкомедии состоятся спектакли «Екатерина Великая» и «Оттепель» ( 19 сентября в 18:00 и 19:00 соответственно), «Казанова» и «Рапсодия в стиле Рок» ( 20 сентября в 18:00 и 19:00 соответственно);

в 18:00 и 19:00 соответственно), «Казанова» и «Рапсодия в стиле Рок» ( в 18:00 и 19:00 соответственно); в «Коляда-театре» 19 сентября пройдут спектакли «Белоснежка и семь гномов» (11:00), «Ба» (14:00), «Курица» (18:30) и «Идите на солнце» (19:00), а 20 сентября – «Царевна-лягушка» (11:00), «Кот, дрозд и петушок» (12:00), «Не включай блондинку!» (18:30);

♦ МУЗЕИ

19 сентября Объединённый музей писателей Урала приглашает горожан на пешеходные экскурсии. В 14:00 и в 18:00 состоится прогулка по Литературному кварталу, на которой можно будет узнать про бунты и революции на Урале. Необходима регистрация;

Объединённый музей писателей Урала приглашает горожан на пешеходные экскурсии. В 14:00 и в 18:00 состоится прогулка по Литературному кварталу, на которой можно будет узнать про бунты и революции на Урале. Необходима регистрация; 19 сентября в 14:00 от музея «Литературная жизнь Урала XIX века» (ул. Царская, 7) стартует новая пешеходная экскурсия «Екатеринбург глазами декабристов». Регистрация по ссылке;

в 14:00 от музея «Литературная жизнь Урала XIX века» (ул. Царская, 7) стартует новая пешеходная экскурсия «Екатеринбург глазами декабристов». Регистрация по ссылке; 19 сентября в 15:00 в саду музея Павла Бажова (ул. Чапаева, 11) пройдёт интерактивная программа «Мир сказов Бажова. Полный контакт». Каждый участник сможет примерить кольчугу Ермака и почувствовать себя героем любимых сказов. Регистрация по ссылке;

в 15:00 в саду музея Павла Бажова (ул. Чапаева, 11) пройдёт интерактивная программа «Мир сказов Бажова. Полный контакт». Каждый участник сможет примерить кольчугу Ермака и почувствовать себя героем любимых сказов. Регистрация по ссылке; 19 сентября в 14:00 Объединённый музей писателей Урала проведёт познавательные интерактивные программы. Участники совершат экскурсию по старинной кузнице. Регистрация по ссылке;

в 14:00 Объединённый музей писателей Урала проведёт познавательные интерактивные программы. Участники совершат экскурсию по старинной кузнице. Регистрация по ссылке; 20 сентября в 13:00 музей истории Екатеринбурга проведёт пешеходную экскурсию по Старой Сортировке «Под мерный перестук колёс». Регистрация и подробности по ссылке;

в 13:00 музей истории Екатеринбурга проведёт пешеходную экскурсию по Старой Сортировке «Под мерный перестук колёс». Регистрация и подробности по ссылке; в арт-галерее Ельцин Центра (ул. Бориса Ельцина, 3) проходит выставка «Авангард. На телеге в ХХI век». Об экспозиции подробно рассказывала «ОГ».

♦ ФЕСТИВАЛИ

19 и 20 сентября состоится крупное городское событие – MegaGreenFest 2020 – эко-фестиваль. Существенная часть программы в этом году пройдёт онлайн, но будут и офлайновые события. В частности, в субботу в Ельцин Центре пройдут мастер-классы, специальные экскурсии и открытая дискуссия о практиках разделения отходов.

состоится крупное городское событие – MegaGreenFest 2020 – эко-фестиваль. Существенная часть программы в этом году пройдёт онлайн, но будут и офлайновые события. В частности, в субботу в Ельцин Центре пройдут мастер-классы, специальные экскурсии и открытая дискуссия о практиках разделения отходов. В эти дни в Свердловской области проходит V фестиваль современной еврейской культуры. Подробнее о событии читайте здесь.

Кроме того, 20 сентября в 16:00 на главной сцене ЦПКиО им. В.В. Маяковского состоится выступление эстрадно-джазового оркестра, который представит новую программу «Родыгин и Джаз». В частности, посетители парка услышат «Уральскую рябинушку», «Свердловский вальс».

Больше мероприятий можно найти на официальных сайтах учреждений культуры.

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