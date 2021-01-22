На МКС ищут ещё одну трещину

Первую трещину космонавтам удалось найти и устранить утечку воздуха в октябре 2020 года. Фото: Роскосмос

На Международной космической станции ищут ещё одно место утечки воздуха. Для этого на станцию должны доставить мощный микроскоп.

Он прилетит вместе с грузовым космическим кораблём "Прогресс" в середине февраля.

"Пока мы нашли одну, и под подозрением ещё одно место, где есть какая-то негерметичность. ", - передаёт ТАСС слова руководителя полёта российского сегмента МКС Владимира Соловьёва.

Первую трещину космонавтам удалось найти и устранить утечку воздуха в октябре 2020 года. Чтобы найти место и причину космонавты дважды изолировались. В результате было установлено, что утечка происходит в российском модуле "Звезда". Её удалось обнаружить с помощью простого пакетика чая. Его разрезали, а щепотку мелких листочков высыпали в районе отсека, где предполагали утечку. По движению микроскопических частиц и было установлено, куда ведёт несанкционированный поток воздуха. Здоровью и жизни космонавтов утечка не угрожала.

Два года назад - в августе 2018 года - на МКС уже падало давление. Тогда космонавты обнаружили дыру в обшивке корабля пилотируемого "Союза МС-09". Отверстие было оперативно запечатано. Его обследовал в том числе находившийся тогда на борту станции космонавт из Екатеринбурга Сергей Прокопьев. Причина появления дыры до сих пор не названа.

Сейчас на борту орбитального дома находятся космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, астронавты НАСА Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уокер, а также представитель Японского агентства аэрокосмических исследований Соити Ногути.

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