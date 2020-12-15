Какой будет Олимпиада-2024? С брейк-дансом!

Сергей Чернышёв (в танце) стал первым в истории чемпионом юношеских Олимпийских игр по брейк-дансу. Фото: BugWarp, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил программу Олимпийских игр 2024 года в Париже. Как и ожидалось, в качестве дополнительных видов были включены брейк-данс, а также скейтбординг, скалолазание и сёрфинг, которые должны дебютировать на перенесённых Играх в Токио. Кроме того, в Париже впервые будет абсолютное гендерное равенство среди участников по числу мужчин и женщин, ещё уменьшится общее количество спортсменов и комплектов разыгрываемых наград. Однако для некоторых атлетов открываются новые возможности.

Новые предложения

Международный олимпийский комитет продолжает реформы, начатые несколько лет назад. Теперь в каждую программу Олимпийских игр (как зимних, так и летних) включаются «дополнительные» виды спорта и (или) дисциплины. Понятно, что многие виды и раньше входили или выходили из программы Игр за всю их богатую историю, но теперь каждый оргкомитет предлагает свои изменения, которые утверждаются на одну конкретную Олимпиаду. «Дополнительные» виды не заменяют другие, не являются «демонстрационными» – они существуют в рамках одних Игр. Новый старт – новые предложения.

Глава МОК Томас Бах несколько раз заявлял о «гибкости» олимпийского движения, о «привлекательности для молодёжи» и даже «модернизации» Олимпиады. В 2016-м скалолазание, бейсбол, сёрфинг, каратэ и скейтбординг были включены в программу Игр-2020. Ещё в десяти существующих видах были добавлены или изменены дисциплины. Увы, но всё перенеслось на 2021 год.

В Париже, почти через три года, будет ещё интереснее. Во-первых, на Олимпиаде должен дебютировать брейкинг (он же – брейк-данс). Во-вторых, 28 из 32 видов спорта будут уравнены по гендерному признаку. А это означает огромное изменение в дисциплинах. Количество комплектов наград уменьшится до 329.

С Токио также «перекочевали» сёрфинг, скейтборд и скалолазание. Бейсбола (у женщин – софтбола) не будет. Каратэ останется лишь в Японии. Теперь давайте разбираться в новых (и старых) видах.

Красивый дебют

Состоится полноценный дебют брейк-данса. Полноценный, потому что его тестировали на юношеских Олимпийских играх в 2018-м в Буэнос-Айресе под эгидой МОК. Квалификацию прошли по 12 девушек и юношей, которые разыграли комплекты в индивидуальных соревнованиях, а также в составах смешанных команд.

Как это выглядело? Участники сходились в парах в так называемом «батле» (от англ. battle – битва). Каждый исполнял (танцевал) свою программу, а затем получал оценки от судей. Победивший по сумме баллов проходил дальше, и так до финала. Первую юношескую олимпийскую медаль выиграл россиянин Сергей Чернышёв, выступивший под псевдонимом Bumblebee (второе место было у француза). Это, кстати, отличительная черта данного вида – можно участвовать под псевдонимом.

Смотреть брейк-данс интересно, очень захватывает. Высочайшая динамика, невероятные акробатические трюки, технику исполнения которых даже на повторе разобрать трудно. Если кому-то кажется, что это легко, – посмотрите, к примеру, финал тех же молодёжных Игр-2018, где Чернышёв не мог толком отдышаться даже на пьедестале почёта.

Вот так. То, что ещё пару десятков лет назад казалось несерьёзным хобби, а увлечение мальчишек вызывало лёгкую улыбку, теперь – олимпийский вид спорта. Который из-за повышенного внимания к нему молодёжной аудитории вполне может пройти не одни Олимпийские игры.

«Скорость» – на руку

Понятно, что оценивать шансы на несколько лет вперёд практически нельзя. Но можно полагаться на те виды, где наши команды традиционно сильны. К примеру, не так давно мы рассказывали об успехах наших скалолазов, в том числе из Свердловской области. Так, Виктория Мешковавыиграла три медали на чемпионате Европы и стала обладательницей олимпийской путёвки на Игры-2021. Кроме неё, у россиян ещё две путёвки – у мужчины и у женщины. То есть в топ-40 мировых спортсменов – три спортсмена от нашей страны.

В Японии будет многоборье – «скорость», «трудность», «боулдеринг» вместе. В Париже в 2024 году сделают двоеборье («трудность» плюс «боулдеринг»), а в «скорости» разыграют отдельный комплект.

Наша команда сильна в «скорости». К примеру, на чемпионатах мира с 2011 по 2016 год в этой дисциплине побеждали россиянки. На прошедшем чемпионате Европы наша команда (опять же, женская) заняла весь пьедестал. На втором месте была уральская скалолазка Елизавета Иванова, которой вполне по силам побороться за высокие места на мировой арене.

Шансы есть

У скейтбординга и сёрфинга остались те же дисциплины. Правда, в первом случае уменьшится количество участников. Оценить шансы россиян в этих видах сложно. Во-первых, они для нашей страны ещё совсем новые в плане высоких достижений, а во-вторых, из-за переноса Игр-2020 на год сдвинулись квалификационные соревнования. Ещё до конца не понятно, поедет ли кто-то из наших скейтбордистов или сёрфингистов на Олимпиаду.

Мы уже рассказывали, что в рамках российских стартов неплохо себя показывают сёрфингисты – екатеринбуржцы Никита Авдееви олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, 11-кратная чемпионка мира Анжелика Тиманина, которая после завершения своей профессиональной карьеры стала серьёзно заниматься сёрфингом. Но понятно, за три года до следующих Игр всё может поменяться.

Плюс – экстрим-слалом

Подробно описать многочисленные изменения дисциплин не позволяет место. Скажем, что, например, наибольшее сокращение квот – в тяжёлой атлетике. Там будут убраны четыре весовые категории (конкретные определят в 2021 году), и выступит на 76 спортсменов меньше.

Кроме того, в лёгкой атлетике вместо ходьбы на 50 км будет новая смешанная дисциплина, формат которой объявят позже. Изменится число весовых категорий в боксе (сократится в мужском, добавится в женском).

Ещё, кстати, в гребле на байдарках и каноэ увеличится количество комплектов наград. Будут разыгрываться медали в экстрим-слаломе. А вот это точно на руку уральскому гребцу Никите Губенко. В этой дисциплине на российском уровне он выиграл всё, в 2019-м стал вторым на чемпионате мира, а также побеждал на Кубке мира. Отличный шанс ещё подтянуть этот вид за пару лет и уверенно выступить во Франции.

Виды спорта, дополнительно включённые в программу Игр-2024

Вид Квота (мужчины/женщины) Дисциплины Брейкинг (брейк-данс) 16/16 Индивидуальные выступления – B-Boys, B-Girls Скейтборд 44/44 «Улица» и «Парк» Спортивное скалолазание 34/34 Двоеборье («трудность» и «боулдеринг») и «скорость» Сёрфинг 22/22 Шортборд

Главные цифры: Токио-2021/Париж-2024*

Данные Токио-2021 Париж-2024 Общее количество видов 33 32 Комплекты медалей 339 329 Количество участников 11 092 10 500 Процентное соотношение мужчин/женщин 51,2/48,8 50/50 Количество смешанных видов спорта 18 22

*Данные Международного олимпийского комитета (olympic.org)

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