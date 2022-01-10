Экипаж Сергея Карякина не смог восстановить технику и продолжить участие в "Дакаре-2022"

Экипаж Сергея Карякина не будет продолжать участие в гонке. Фото: Алексей Кунилов.

Сергей Карякин и Антон Власюк не смогли починить автомобиль после аварии. Из-за этого они отказались от дальнейшего участия в гонке "Дакар-2022".

Об этом Сергей Карякин рассказал в Instagram.

"К большому сожалению, "Дакар-2022" для нашей команды окончен! Мы боролись до последнего, но справиться с такими повреждениями мы не в силах...", – написал гонщик.

Он рассказал, что из-за аварии раму автомобиля очень сильно загнуло. Её пытались выправить, растягивая между двумя грузовиками, но от нагрузки крепления не выдерживали – металл рвался. Единственный вариант – убрать сломанную раму и приварить новую, но в пустыне это сделать невозможно. Поэтому экипаж снялся с участия в гонке.

Напомним, автомобиль Сергея Карякина и Антона Власюка накануне лоб в лоб столкнулся с машиной итальянского экипажа, который выехал на встречку. Уральские гонщики надеялись, что успеют починить технику и выступят на следующем этапе.

"Дакар-2022" стартовал 1 января и продлится до 14 января. На первом квалификационном спецучастке уральцы столкнулись с пробитием колеса, а в воскресенье потеряли два часа из-за того, что не могли найти контрольную точку. На втором этапе гонки экипаж финишировал седьмым, на третьем — шестым, на четвёртом занял седьмую строчку, а на пятом и шестом пришёл третьим.