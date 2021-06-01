Список дел на лето-2021

Наступило время летних каникул и отпусков. Чтобы лето-2021 стало самым незабываемым и полезным, "Областная газета" предлагает список дел на лето. Попробуйте успеть всё за 92 дня.
Культурное лето
- Посетить фестиваль "Слова и музыка свободы" в Ельцин Центре. Он пройдёт 12–13 июня. Гостями фестиваля будут Екатерина Шульман, Дмитрий Быков, группа "Звери", Андрей Макаревич и другие.
- Оценить выставку путешественника Фёдора Конюхова в Музее ИЗО. Увидеть "Путешествие длиною в жизнь" в Екатеринбурге можно будет до 13 июня.
- Посмотреть спектакль в рамках Коляда-plays. Фестиваль стартует 20 июня и продлится до 30 июня. С программой можно ознакомиться по ссылке.
- Встретить рассвет с Леонидом Агутиным на Ural Music Night. Уральская ночь музыки состоится 25 июня. Старт в 17:00, вход бесплатный. На разных площадках выступят Slava Marlow, Клава Кока, Лолита, Игорь Бутман и "Запрещённые барабанщики".
- Сходить на выступление Дениса Мацуева. Ежегодный фестиваль "Денис Мацуев представляет..." состоится в Екатеринбурге 26-28 июня.
- Посетить Эрмитаж-Урал и посмотреть на картины Ван Гога (откроется с 1 июля).
- Послушать французский квартет "Psophos" на "Безумных днях". Мероприятие организует Свердловская филармония. Оно пройдёт в Екатеринбурге 2–4 июля. Посмотреть программу можно по ссылке.
- Посмотреть кино на Венском фестивале музыкальных фильмов. Мероприятие проходит ежегодно на площади у главного корпуса УрФУ (ул. Мира, 19). В этом году его планируют провести с 1 по 24 июля. Вход на сеансы бесплатный.
- Съездить на Ирбитскую ярмарку. Её можно будет посетить 6-8 августа.
Лето с пользой
Съездить на "ИННОПРОМ-2021". Международная промышленная выставка будет работать с 5 по 8 июля в Екатеринбурге.
- Научиться танцевать бачату или сальсу на Плотнике или у Ельцин Центра.
- Учить по 3–5 новых слов в день на иностранном языке.
- Заняться йогой или медитацией на открытом воздухе.
- Сходить на пробежку на "Екатеринбург Арену".
Стадион будет открыт ежедневно с 7:00 до 10:00 и с 18:00 до 21:00. Пройти можно будет через вход №4 с ул. Пирогова. На входе нужно показать паспорт и спецпропуск, а также пройти процедуру досмотра на отсутствие запрещённых предметов.
Лето на колёсах
- Съездить на велосипеде в отдалённые районы и населённые пункты.
- Покататься на роликах в парке или по асфальтированным дорожкам.
- Посмотреть на ночной Екатеринбург из окна машины.
- Опробовать картинг.
- Прокатиться на самокате. Обратите внимание, что в центре Екатеринбурга скорость движения на таком виде транспорта ограничили до 15 км/ч.
Катаясь по городу на электросамокатах, будьте внимательны. Случаи ДТП с таким видом транспорта - не редкость.
"Когда человек едет на самокате и врезается в пешехода, данное происшествие не квалифицируется как ДТП, Это то же самое, как если бы два пешехода столкнулись друг с другом. Обычный несчастный случай, который не попадает в нашу статистику. Вместе с тем таких фактов сейчас уже достаточное количество",– рассказал заместителя начальника УГИБДД ГУ МВД по Свердловской области Дмитрий Панфилов "Областной газете".
Лето с эмоциями
- Пройти под тёплым дождём.
- Покататься на лодке или сап-борде по Исети.
- Найти 10 фонтанов в Екатеринбурге и сфотографироваться с ними.
- Погулять на городском празднике (День города, День металлурга, День строителя).
- Сходить на салют.
Лето со вкусом
- Заварить вкусный травяной чай (заварить мяту или мелиссу с грядки, иван-чай, зверобой, ромашку, листья смородины, малины, брусники).
- Попробовать жареное мороженое.
- Насобирать лесных или садовых ягод.
- Сделать из них молочный коктейль, компот или варенье.
- Устроить пикник на зелёной поляне в парке или в лесу.
Обратите внимание, что в Свердловской области до 10 июнязапрещено ходить в лес. Все посещения лесов, за исключением посещений, связанных с их тушением, будут незаконными и будут подвергаться административным наказаниям.
Лето у родных
- Съездить в гости к дальним родственникам.
- Сходить в баньку и попариться с веником.
- Научиться доить корову или козу.
- Помочь прополоть грядки.
- Искупаться в речке или озере.
Но будьте осторожны: в Свердловской области нет водоёмов, в которых можно купаться. Зато есть зоны для отдыха у воды. Полный список водоёмов, у которых можно отдохнуть, можно посмотреть здесь.
"В регионе отсутствуют организованные зоны рекреации для купания в водных объектах, соответствующие требованиям санитарного законодательства. Использование поверхностных водных объектов в целях купания не является безопасным", - предупреждают санврачи.
Лето с друзьями
- Встретиться с теми, кого давно не видел.
- Поиграть в настольные игры (Uno, "Монополия", Твистер, Дженга, шахматы, шашки, нарды, домино и другие).
- Пройти квест. В Екатеринбурге цена на квесты стартует от 600 руб. за компанию от 2 до 6 человек.
- Сходить в кино на случайный фильм.
- Организовать летнюю фотосессию.
Романтическое лето
- Прогуляться в белую ночь и встретить рассвет (самая короткая будет в ночь на 21 июня).
- Почитать книгу в парке (например, "Вино из одуванчиков" Рэя Брэдбери).
- Нарисовать закат с натуры.
- Послушать уличных музыкантов на Плотинке в Екатеринбурге или станцевать бачату.
- Изучить созвездия на небе. Периодически проверяйте наш календарь астрологических событий, мы публикуем всю обновлённую информацию о самых интересных событиях космоса.
Лето с животными
- Покормить уток (чаще всего встречаются в Дендропарках, на Плотинке, в парке Харитоновых-Расторгуевых).
- Купить орешки для белочек и покормить их в парке.
- Посетить Екатеринбургский зоопарк или контактные зоопарки.
- Наполнить кормушки для птиц.
- Покормить карпов в "Радуга-парке".