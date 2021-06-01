Список дел на лето-2021

Лето надо сделать запоминающимся и полезным. Фото: Галина Соловьёва

Наступило время летних каникул и отпусков. Чтобы лето-2021 стало самым незабываемым и полезным, "Областная газета" предлагает список дел на лето. Попробуйте успеть всё за 92 дня.

Культурное лето

Лето с пользой

Съездить на "ИННОПРОМ-2021". Международная промышленная выставка будет работать с 5 по 8 июля в Екатеринбурге. Научиться танцевать бачату или сальсу на Плотнике или у Ельцин Центра. Учить по 3–5 новых слов в день на иностранном языке. Заняться йогой или медитацией на открытом воздухе. Сходить на пробежку на "Екатеринбург Арену".

Стадион будет открыт ежедневно с 7:00 до 10:00 и с 18:00 до 21:00. Пройти можно будет через вход №4 с ул. Пирогова. На входе нужно показать паспорт и спецпропуск, а также пройти процедуру досмотра на отсутствие запрещённых предметов.

Лето на колёсах

Съездить на велосипеде в отдалённые районы и населённые пункты. Покататься на роликах в парке или по асфальтированным дорожкам. Посмотреть на ночной Екатеринбург из окна машины. Опробовать картинг. Прокатиться на самокате. Обратите внимание, что в центре Екатеринбурга скорость движения на таком виде транспорта ограничили до 15 км/ч.

Катаясь по городу на электросамокатах, будьте внимательны. Случаи ДТП с таким видом транспорта - не редкость. "Когда человек едет на самокате и врезается в пешехода, данное происшествие не квалифицируется как ДТП, Это то же самое, как если бы два пешехода столкнулись друг с другом. Обычный несчастный случай, который не попадает в нашу статистику. Вместе с тем таких фактов сейчас уже достаточное количество",– рассказал заместителя начальника УГИБДД ГУ МВД по Свердловской области Дмитрий Панфилов "Областной газете".

Лето с эмоциями

Пройти под тёплым дождём. Покататься на лодке или сап-борде по Исети. Найти 10 фонтанов в Екатеринбурге и сфотографироваться с ними. Погулять на городском празднике (День города, День металлурга, День строителя). Сходить на салют.

Лето со вкусом

Заварить вкусный травяной чай (заварить мяту или мелиссу с грядки, иван-чай, зверобой, ромашку, листья смородины, малины, брусники). Попробовать жареное мороженое. Насобирать лесных или садовых ягод. Сделать из них молочный коктейль, компот или варенье. Устроить пикник на зелёной поляне в парке или в лесу.

Обратите внимание, что в Свердловской области до 10 июнязапрещено ходить в лес. Все посещения лесов, за исключением посещений, связанных с их тушением, будут незаконными и будут подвергаться административным наказаниям.

Лето у родных

Съездить в гости к дальним родственникам. Сходить в баньку и попариться с веником. Научиться доить корову или козу. Помочь прополоть грядки. Искупаться в речке или озере.

Но будьте осторожны: в Свердловской области нет водоёмов, в которых можно купаться. Зато есть зоны для отдыха у воды. Полный список водоёмов, у которых можно отдохнуть, можно посмотреть здесь. "В регионе отсутствуют организованные зоны рекреации для купания в водных объектах, соответствующие требованиям санитарного законодательства. Использование поверхностных водных объектов в целях купания не является безопасным", - предупреждают санврачи.

Лето с друзьями

Встретиться с теми, кого давно не видел. Поиграть в настольные игры (Uno, "Монополия", Твистер, Дженга, шахматы, шашки, нарды, домино и другие). Пройти квест. В Екатеринбурге цена на квесты стартует от 600 руб. за компанию от 2 до 6 человек. Сходить в кино на случайный фильм. Организовать летнюю фотосессию.

Романтическое лето

Прогуляться в белую ночь и встретить рассвет (самая короткая будет в ночь на 21 июня). Почитать книгу в парке (например, "Вино из одуванчиков" Рэя Брэдбери). Нарисовать закат с натуры. Послушать уличных музыкантов на Плотинке в Екатеринбурге или станцевать бачату. Изучить созвездия на небе. Периодически проверяйте наш календарь астрологических событий, мы публикуем всю обновлённую информацию о самых интересных событиях космоса.

Лето с животными