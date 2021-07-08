В Екатеринбурге завершается ИННОПРОМ-2021

На ИННОПРОМе был представлен робот-сотрудник МФЦ. Фото: Павел Ворожцов.

ИННОПРОМ-2021 в Екатеринбурге завершает свою работу. Международная промышленная выставка, темой которой стало «Гибкое производство», проходила с 5 по 8 июля.

Рассказываем о том, чем могли запомниться эти четыре дня.

♦ В первый день работы экспозиции её посетил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В частности он ознакомился со стендом Свердловской области и осмотрел национальную экспозицию страны-партнёра выставки – Италии. Кроме того, председатель Правительства России выступил на главной стратегической сессии «Гибкое производство. Максимальная адаптация».

Он отмечал, что «ИННОПРОМ – хорошая возможность представить новые разработки и идеи, выстроить взаимовыгодное сотрудничество на будущее». В тот же день Михаил Мишустин провёл встречу с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.

♦ Второй день ознаменовался подписанием многочисленных соглашений. Так, главой региона были подписаны соглашения о развитии Верхней Салды (с ВСМПО-АВИСМА), о подготовке ко всемирным студенческим играм (с представителями бизнеса и дирекцией «Универсиады-2023»), об экономическом сотрудничестве Свердловской области с Сербией и Арменией, о снижении негативного влияния ЕМУП «Водоканал» на экологию, о строительстве мусоросортировочного комплекса в Нижнем Тагиле и прочее.

♦ Вчера на ИННОПРОМе состоялось заседание координационного совета глав Екатеринбургской агломерации. В ходе встречи обсуждался проект городской электрички, которая должна связать входящие в неё муниципалитеты. Подробнее о проекте читайте в ближайших номерах «ОГ».

♦ Сегодня участникам была представленна небольшая программа, всего два мероприятия. Партнёром в обоих случаях стал Уральский федеральный университет.

Ранее «Областная газета» рассказывала о самых заметных стендах ИННОПРОМа.

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